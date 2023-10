Roden – Een forse keukenbrand is in de nacht van woensdag op donderdag uitgebroken in theater De Winsinghoff aan de Brink in Roden zegt Dvhn.nl. De brandweer werd rond 1.45 uur gealarmeerd door een beveiliger die af was gegaan op een melding van een rookmelder bij het pand.

Het pand stond vol met rook. Meerdere brandweerkorpsen waaronder Roden, Peize, Norg, Eelde en de stad Groningen kwamen ter plaatse. Dat meldt Dvhn.nl(voor meer)