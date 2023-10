Geen extra vuurwerkshows in Groningen tijdens jaarwisseling

Groningen – Het gemeentebestuur is niet van plan om op meer plekken in de gemeente (kleinere) professionele vuurwerkshows te organiseren tijdens de jaarwisseling. Volgens het college zijn ze te duur, kosten ze teveel agenten en handhavers en leveren ze teveel schade op voor mens, dier en natuur.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor de zomervakantie in met een motie van Student en Stad, de Stadspartij 100% voor Groningen, het CDA en de Partij voor het Noorden (getiteld “Baby you’re a firework”), die de gemeente maande onderzoek te doen naar meer professionele vuurwerkshows. Hier is veel vraag naar als vervanging voor het afsteken van consumentenvuurwerk, zo stelden de fracties. Meldt Oogtv.nl.

Maar meer professionele vuurwerkshows in de gemeente, zoals die nu bijvoorbeeld jaarlijks plaatsvindt in Ten Boer, is volgens het gemeentebestuur ‘niet mogelijk en onwenselijk’. De gemeente betwijfelt daarnaast of inwoners er op zitten te wachten.

“Vuurwerkshows die tegelijk op verschillende plekken plaatsvinden brengen een forse extra verhoogde druk op de handhavingscapaciteit met zich mee”, aldus het college, “En dat in een periode waarin de druk op de politie en gemeentelijke handhavers al zeer groot is. Ook levert uitbreiding van het aantal shows een financieel knelpunt op, waarvoor momenteel geen budget is. Bovendien zien wij in de extra vuurwerkshows een toename van schadelijke effecten op mens, dier en milieu ervan uitgaand dat de professionele shows nauwelijks een dempend effect zullen hebben op de hoeveelheid afgestoken consumentenvuurwerk.”

Daarnaast stelt het gemeentebestuur dat moeilijk te meten is of een dorp of wijk baat heeft bij een professionele show: “Uit cijfers uit het Stadspanel blijkt dat er betrekkelijk weinig behoefte is aan activiteiten in de eigen buurt en er nog minder behoefte is aan meer (nieuwe) activiteiten. Daarom komen wij tot de conclusie dat er geen ruimte is voor extra professionele vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling op verschillende plekken in de gemeente.”

