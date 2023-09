Veendam – Op de Kerkstraat in Veendam is woensdagmiddag rond 16:35 uur een eenzijdig ongeval ontstaan. De exacte toedracht van het ongeval is niet bekend.

Daarbij is ieder geval een automobilist tussen twee palen terechtgekomen, hierbij is niemand gewond geraakt. De persoon werd even gecontroleerd.

