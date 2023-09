Hulpverleningsmiddag in Uithuizen op 9 September

Uithuizen – Na de opening krijg je de gelegenheid om in een politieauto, ambulance, brandweerauto of bergingsauto te kruipen. Alle hulpverleningsdiensten die we hier in het Hogeland hebben zullen aanwezig zijn.

Op de Blink, Havenweg, Zuiderstraat en parkeerplaats achter de Action staan tal van voer- en vaartuigen opgesteld. De KNRM, Brandweerpost Uithuizen, Politie, Truckberging Groningen, Ambulancezorg Groningen, EHBO, Waterpolitie, Rode Kruis, Handhaving, Duikbedrijf DTS en Lotusvereniging vertellen wat ze doen, maar in tal van demonstraties zullen ze het ook laten zien.

Bij de brandweer kan gespoten worden, er zullen tal van unieke fotomomenten zijn.

Het eerste grote evenement dat gelijk al één van de hoogtepunten is van de Grunneger Week in Uithuizen (9-16 september).

9 september 2023 van 12.00 – 17.00 uur

Foto's