Mooiste truck van Nederland, geslaagd weekend Truckstar Assen

Assen – Op zaterdag 29 en zondag 30 juli was het dan weer zover. Profile Truckstar festival met honderden bezoekers. Ondanks de regen was het heel erg gezellig. Op een regenachtig TT Circuit in Assen heeft de vakkundige jury de winnaar bekendgemaakt van De verkiezing van de Mooiste Truck van Nederland.

De prijs is in de wacht gesleept door:

Bedrijf A. Visch uit Doornspijk(Gld.)

Het was een drukke dag op het TT circuit in Assen. Met honderden mensen was het ondanks het regenachtige weer erg gezellig. De vrachtwagens waren al het gehele weekend te bewonderen in Assen. Vandaag zijn er vele prijzen uitgedeeld. De mooiste prijs was toch wel voor Bedrijf A. Visch uit Doornspijk(Gld.) want hij had de mooiste truck van Nederland dit jaar. Die prijs wil natuurlijk elke chauffeur wel winnen. Na een mooi weekend werden de vrachtwagens langs de A28 door honderden mensen uitgezwaaid op weg naar huis. Het was een geslaagd weekend aldus de organisatie! Lees meer over de Truckstar op www.truckstar.nl

Foto's