Getuige gezocht bij ongeval in Groningen

Groningen- Afgelopen vrijdagavond 28 juli 2023 heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Bedumerweg ter hoogte van de kruising met de Floresstraat. Bij het ongeval is een motorrijder gewond geraakt.

De politie is op zoek naar de bestuurder van een blauwe Volkswagen-golf die ten tijde van het ongeval in de buurt van de plaats van het incident was. De politie komt graag in contact met de bestuurder van dit voertuig. Ben jij niet de bestuurder maar ben je wel getuige geweest van het ongeval? Dan komt de politie ook graag met jou in contact. Je kunt contact opnemen via een privé bericht of bellen met 0900-8844.

