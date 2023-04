Hoogkerk – Dinsdagavond heeft er tussen 21:20 en 21:30 uur een beroving plaatsgevonden bij P+R Hoogkerk naast het Van de Valk hotel. Dat meldt de politie op Instagram.

gaat om twee lichtgetinte jongemannen die beiden een helmmuts droegen. Eén van de verdachten droeg een zware Dsquared-pet. Ze reden in een klein model Peugeot die donker van kleur is.. Bij tips kunt u bellen met de politie via 09008844.

