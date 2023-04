Eexterveenschekanaal – Dinsdagnacht rond 03:40 uur werd er een woningbrand gemeld bij een woonboerderij aan de Semsstraat in Eexterveenschekanaal.

De brandweer was snel ter plaatse. Wat er exact aan de hand was is niet bekend. Het was op ene eigen terrein. Nader info ontbreekt.

Foto's