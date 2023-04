Dode bij Bedrijfsongeval in Sappemeer (Video)

Sappemeer – Bij een ernstig bedrijfsongeval is dinsdagmiddag om 15:30 uur bij een betonproducent aan de Molenraai in Sappemeer een man ernstig gewond geraakt.

De medewerker zat bekneld tussen twee machines. Wat er exact gebeurd was is onduidelijk, dat wordt nu onderzocht hoe het fout kon gaan. Het MMT kwam ter assistentie van de ambulancedienst. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in na de toedracht.

Update: De persoon is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Video.

