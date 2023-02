Skateboarder gewond bij verkeersongeluk Sontweg

Groningen – Bij een verkeersongeluk op de Sontweg is maandagavond een skateboarder gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 18.45 uur ter hoogte van de kruising met het Sontplein. Een persoon op een skateboard is aangereden door de bestuurder van een personenauto Hoe dat heeft kunnen gebeuren is onbekend. De persoon op het skateboard kwam ten val en raakte gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Zij hebben het slachtoffer behandeld, daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Het overige verkeer ondervond weinig hinder van de gevolgen van de aanrijding.

