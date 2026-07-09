Aantal voertuigdiefstallen daalt in eerste helft 2026, maar andere modellen populair bij criminelen 

In de eerste helft van 2026 zijn in Nederland 3.476 personenvoertuigen gestolen. Dat is 9% minder dan in dezelfde periode van 2025, blijkt uit de nieuwste cijfers van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Daardoor daalde ook de financiële schadelast voor verzekeraars met 13% tot ruim €57 miljoen. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto’s nam met 5% af tot 886. Het aantal gestolen motorfietsen daalde eveneens met 5%, tot 887. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg, met 10% tot 5.368.

Minder diefstallen zorgen ook voor minder schadelast

De totale schadelast van gestolen personenvoertuigen kwam in de eerste helft van 2026 uit op ruim €57 miljoen, tegenover ruim €66 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een daling van 13%. Het gemiddelde schadebedrag per gestolen personenvoertuig bedroeg €16.489. Ook bij motorfietsen nam de totale schadelast af, met 8% tot €5,5 miljoen. Bij lichte bedrijfsauto’s bleef de totale schadelast nagenoeg gelijk.

Autodieven kiezen andere favoriete modellen bij personenvoertuigen Binnen de personenvoertuigen zijn duidelijke verschuivingen zichtbaar in de meest gestolen merken en modellen. De Toyota Corolla Cross (MGXA/ZSG/ZVG) 05/2022–heden is in de eerste helft van 2026 met 87 diefstallen het meest gestolen merk model bouwjaarrange. Daarmee neemt deze Corolla Cross de eerste plaats over van de Toyota RAV4 (AXA#/MXA#) 01/2019–heden die sinds 2021 steevast bovenaan de lijst van meest gestolen personenvoertuigen stond. Opvallend is dat deze en een eerdere bouwjaarranges van de RAV4 juist een duidelijke daling in het aantal diefstallen laten zien. Ook de Toyota C-HR wordt minder vaak gestolen. De Kia Sportage (NQ5) 12/2021–heden laat eveneens een sterke daling zien en staat nog net in de top 10. Opvallende stijger is de Renault Captur (J5) 04/2013-10/2019, die met 63 diefstallen de derde plaats inneemt in de ranglijst van meest gestolen modellen.

Ford Transit Custom en Mercedes-Benz Vito vaker gestolen

Bij de lichte bedrijfsauto’s is de Ford Transit Custom/Tourneo Custom (TT) 11/2012-10/2023 met 60 diefstallen het meest gestolen model, gevolgd door de Mercedes-Benz Vito (W447) 11/2014-02/2024 met 51 diefstallen. Beide modellen laten een stijging zien van 76% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Twee varianten van de Mercedes-Benz Sprinter bestel/combi laten juist een daling zien in het aantal diefstallen. Desondanks blijft de Mercedes-Benz Sprinter wel het meest gestolen.

Vooral nieuwe motorfietsen in trek bij dieven

In de eerste helft van 2026 werden 887 motorfietsen gestolen. Opvallend is dat ruim 35% daarvan na 2020 is gebouwd. Dat laat zien dat vooral recente motorfietsen populair zijn bij criminelen. Door de grote diversiteit aan merk, model en bouwjaarranges zijn trends per afzonderlijk model minder duidelijk zichtbaar dan bij personenauto’s.

Meeste teruggevonden voertuigen in Duitsland en België

In het eerste halfjaar 2026 zijn 3.697 personenvoertuigen, bedrijfsauto’s en motorfietsen teruggevonden. Van ongeveer 70% van de teruggevonden voertuigen in de eerste helft van 2026, is bekend in welk land zij zijn aangetroffen. In de eerste helft van 2026 zijn 406 gestolen voertuigen teruggevonden in het buitenland. Dat is 11% minder dan in dezelfde periode van 2025. Net als voorgaande jaren werden de meeste voertuigen teruggevonden in Duitsland (134) en België (65).

Criminelen passen zich snel aan

Hoewel het aantal voertuigdiefstallen in de meeste categorieën is afgenomen, laten de cijfers zien dat criminelen hun werkwijze en doelwitten voortdurend aanpassen. Ook zijn veel moderne auto’s nog relatief eenvoudig te stelen, bijvoorbeeld door in te breken op de CAN-bus of keyless-entrysystemen te misbruiken. Stichting VbV adviseert voertuigeigenaren daarom het diefstalrisico van hun voertuig te controleren en waar nodig aanvullende beveiligingsmaatregelen te treffen met een beveiligingssysteem voorzien van het CCV Keurmerk Voertuigbeveiliging.

Autodiefstalcheck.nl

Via www.autodiefstalcheck.nl kunnen voertuigeigenaren eenvoudig controleren hoe diefstalgevoelig hun voertuig is en welke beveiligingsmaatregelen worden aanbevolen.

“De daling van het aantal diefstallen is een positieve ontwikkeling, maar de verschuivingen in de meest gestolen voertuigen laten zien dat criminelen zich snel aanpassen,” zegt Edwin Karelsen, directeur van Stichting VbV. “Juist daarom blijft goede voertuigbeveiliging essentieel. Met de juiste beveiligingsmaatregelen verklein je de kans op diefstal en vergroot je de kans dat een voertuig wordt teruggevonden. Over het eerste halfjaar is 49% van het aantal personenvoertuigen teruggevonden”.

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