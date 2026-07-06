Zoon uit Stad krijgt lange celstraf als volwassene nadat hij zijn moeder neerstak: geen plek in kliniek

Groningen – De 21-jarige man die vorig jaar februari zijn moeder met een keukenmes neerstak in een flat aan de Van Houtenlaan, is maandag veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Tegen het advies van deskundigen in paste de rechtbank het volwassenenstrafrecht toe, omdat er geen geschikte behandelplek in een jeugdkliniek beschikbaar was.

De man, destijds 19 jaar, kreeg op 4 februari ruzie met zijn moeder. Toen zij via het trappenhuis probeerde te vluchten, rende hij haar achterna en stak haar in de rug en onder haar oksel. De vrouw wist te ontkomen door een woning van een buurman binnen te vluchten, waar ze de hulpdiensten belde.

De rechtbank was scherp in haar oordeel over de gang van zaken. Volgens de rechters zou de keuze tussen jeugd- en volwassenenstrafrecht moeten afhangen van wat het beste is voor de verdachte, niet van een tekort aan behandelplekken. Dat noemde de rechtbank „het pijnlijke gevolg van een vastgelopen strafrechtketen” en „een onacceptabele maatschappelijke ontwikkeling”. Meldt Oogtv.nl

Toch moet de man voorlopig naar een gevangenis voor volwassenen, in afwachting van een behandeling. Of er na zijn detentie daadwerkelijk plek is in de beoogde kliniek, is onzeker. De rechtbank benadrukt dat zij daardoor geen zekerheid heeft over het vervolgtraject, terwijl een snelle klinische behandeling juist in het belang is van zowel de verdachte als de samenleving.

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