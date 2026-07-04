Geen treinen naar Veendam door aanrijding (opgelost)

Groningen – Treinreizigers tussen Groningen en Veendam hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag te maken gehad met vertraging. Door een aanrijding was er geen treinverkeer mogelijk. Dat meldt Oogtv op hun site.

De problemen begonnen rond 00.30 uur. Op het baanvak tussen Zuidbroek en Veendam vond een aanrijding plaats. Spoorbeheerder ProRail legde daarop het treinverkeer tussen de beide stations stil. Hulpdiensten en een storingsploeg kwamen ter plaatse. Rond 02.00 uur waren de problemen voorbij en kon het spoor weer vrij worden gegeven.

Tussen het Hoofdstation en Zuidbroek bleef wel treinverkeer mogelijk.

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