Vijf maanden cel voor man die schoten loste bij familieruzie in Paddepoel

Groningen – De rechtbank heeft vrijdag een 49-jarige man uit Stad veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf. Hij schoot in november 2023 met een vuurwapen in de lucht op de Zonnelaan tijdens een uit de hand gelopen familieruzie.

Op zaterdag 4 november 2023 had de man een fors conflict met familieleden, waarbij hij onder meer zijn eigen zus een klap verkocht. Daarna haalde de man een revolver op uit de garagebox van zijn broer en legde deze geladen in zijn auto, naar eigen zeggen om zijn familie bang te maken als hij hen weer zou tegenkomen.

De familie van de man zou hem vervolgens (zo stelt de Stadjer) kort na het middaguur op de kruising van de Zonnelaan en de Dierenriemstraat hebben geblokkeerd. Vervolgens stapte de man uit zijn auto en riep dat hij zijn familie dood zou maken. Vervolgens liet hij het vuurwapen zien, richtte het op meerdere familieleden, en schoot met het wapen in de lucht.

De advocaat van de man vroeg de rechtbank om vrijspraak. Volgens de verdediging was sprake van noodweer, omdat de man zich aangevallen voelde. Ook stelde de advocaat dat de verklaringen van de familieleden niet betrouwbaar waren.

De rechtbank ging daar niet in mee en legde, zoals het openbaar ministerie had gevraagd, een gematigde celstraf op van vijf maanden (waarvan drie voorwaardelijk) vanwege de lange tijd tussen het incident en het gerechtelijk proces.

Volgens de rechtbank is niet aannemelijk geworden dat de man zich moest verdedigen, zowel tegen zijn zus (die hem ook zou hebben geslagen) als tegen zijn eigen familieleden op de Zonnelaan. De rechtbank stelt dat hij zelf een geladen wapen heeft opgehaald en bewust naar de omgeving is teruggegaan waar zijn familie ook was.

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