Auto belandt in sloot na ongeluk op A7 bij Marum

Marum – Op de A7 bij Marum heeft zaterdagavond rond 19.10 uur een verkeersongeluk plaatsgevonden.

Bij het ongeval raakte een auto van de weg en belandde in een sloot. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en ambulance, kwamen ter plaatse. De inzittende is uit het voertuig gehaald en werd in de ambulance behandeld.

Het slachtoffer is vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis. Door het ongeval werd een deel van de snelweg afgesloten.

Een berger werd ingezet om het voertuig te verwijderen. Omdat de auto diep in de sloot lag, werd een tweede berger met kraan opgeroepen om de berging uit te voeren.

Foto's