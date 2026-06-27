Loshangende zonwering bij Ebbingepoort verwijderd door brandweer

Groningen – De brandweer heeft zaterdag een loshangende zonwering verwijderd bij verzorgingshuis Ebbingepoort aan de Noorderbinnensingel in Groningen. De zonwering hing deels los en vormde een mogelijk gevaar.

Het scherm was donderdag al losgeraakt. Er werd een monteur opgeroepen om de zonwering te repareren, maar die verscheen niet.

Omdat het risico bestond dat de zonwering verder zou loskomen en naar beneden zou vallen, werd de brandweer ingeschakeld. Brandweerlieden hebben het scherm uit voorzorg verwijderd om gevaarlijke situaties te voorkomen.

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