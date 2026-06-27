Zwaargewonde bij ongeval Hereweg, 1 doorrijder aangehouden (update)

Groningen – Op de Hereweg heeft vrijdagavond een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. De auto is hierbij na verluid doorgereden. Hulpdiensten zijn ter plaatse geweeest.

De fietser raakte gewond en wordt behandeld door de ambulance. Het verkeer heeft hinder van het incident. De politie zoekt de andere partij. Het slachtoffer gaat mee naar het ziekenhuis.

Update 00:30 uur: Even na 23.00 uur vond op de Hereweg in Groningen een aanrijding plaats tussen een auto en een fiets. De fietsster raakte daarbij zwaargewond. De automobilist reed na het ongeval door. Voor het slachtoffer is direct medische hulpverlening opgestart.

Het betrokken voertuig is inmiddels aangetroffen in Haren en de bestuurder is aangehouden. Hij wordt overgebracht naar het bureau. Ze zullen verder onderzoek doen naar de precieze toedracht van het ongeval.

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