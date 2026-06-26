Tom(21) vast in lift tijdens boodschappen bezorgen (Video)

Leek – De 21-jarige boodschappenbezorger Tom van supermarktketen Jumbo is vrijdagavond rond half acht vast komen te zitten in een snikhete lift van een appartementencomplex aan de Schans in Leek. Video.

Tom stapte met de boodschappen in de lift om deze te bezorgen op de tweede en bovenste etage van het complex.

Lift blokkeert onderweg naar tweede etage

Vlak voor zijn bestemming blokkeerde de lift abrupt. “Het was echt heel warm in de lift,” zegt Tom. “Ik was bijna bovenaan en toen blokkeerde de lift heel abrupt.”

Twintig minuten in de wacht

Tom belde eerst de storingsdienst van de lift, maar stond daar zo’n twintig minuten in de wacht. Omdat het zweet hem uitbrak verbrak hij de verbinding en belde hij zijn teamleider. Die adviseerde hem 112 te bellen. Kort nadat hij dat deed arriveerde brandweer Leek met gillende sirenes. “Ik was blij dat ze er zo snel waren,” aldus Tom.

Brandweer opent liftdeuren handmatig

De brandweer ging het appartementencomplex binnen en wist met een speciale sleutel de liftdeuren handmatig te openen. Zo’n drie kwartier nadat Tom de lift was ingestapt, werd hij bevrijd. Hij werd naar buiten gebracht en ontving twee flesjes water van de brandweer om bij te komen van de gebeurtenis.

Lift uitgeschakeld, bezorgroute hervat

De brandweer schakelde de lift uit en deed een melding bij de beheerder van het complex, waarna de ploeg terugkeerde naar de kazerne. Tom bezorgde de boodschappen alsnog bij de klant en vervolgde zijn bezorgroute in Leek en omstreken.

Warmste junidag ooit gemeten

Het incident speelde zich af tijdens extreme hitte. Buiten was het rond 20.00 uur nog ongeveer 33 graden.

Aldus verschillende meteorologen is deze dag bestempeld als de warmste junidag ooit gemeten, met code rood in grote delen van Nederland. In de provincie Groningen gold code oranje vanwege de hitte.

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