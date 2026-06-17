Prullenbak vat vlam op busstation aan Stationsweg in Groningen

Groningen – Op het busstation aan de Stationsweg in Groningen heeft woensdag een prullenbak vlam gevat. Medewerkers van NS en Qbuzz merkten de brand op en kwamen snel in actie.

Met behulp van emmers water wisten zij de vlammen te doven voordat de brand zich verder kon uitbreiden. De brandweer kwam ter plaatse en voerde een nacontrole uit om er zeker van te zijn dat er geen sprake meer was van smeulende resten.

Er raakte niemand gewond. Het is nog niet bekend hoe de prullenbak vlam heeft kunnen vatten.

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