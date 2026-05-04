Man(33) verdachte van voorbereiden aanslag Amalia en Alexia

Regio – Een 33-jarige man uit Uithuizen wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia, meldt Rtvnoord.nl maandag.

Volgens het Openbaar Ministerie zou hij in februari van dit jaar concrete plannen hebben gehad om de prinsessen iets aan te doen.

Dit kwam naar voren tijdens de eerste openbare zitting in de rechtbank in Den Haag. De verdachte zal de komende periode psychiatrisch worden onderzocht. Daarnaast wordt hij verdacht van het beledigen en uitschelden van politieagenten in Den Haag, Harlingen en Leeuwarden. Meer(+bron) RTV Noord.

