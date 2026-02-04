Code ROOD tot 14.00 uur en NL-Alert vanwege ijzel in Noord-Nederland, + reageer (update)

Groningen – Het KNMI heeft in de nacht van dinsdag op woensdag rond 04.00 uur code rood afgegeven voor Groningen, Friesland en Drenthe vanwege grootschalige ijzel en verraderlijke gladheid. Woensdagochtend rond 06.30 uur is daarom ook een NL-Alert verstuurd met de oproep om niet de weg op te gaan. Code rood geldt tot 12.00 uur.

Door de extreme gladheid is het openbaar vervoer deels stilgelegd. Qbuzz laat weten dat de bussen in Groningen en Drenthe in ieder geval tot 11.30 uur niet rijden. Arriva heeft het busverkeer in Noord-Nederland stilgelegd tot 11.00 uur.

Voor het noorden van Overijssel en Flevoland en voor de Wadden geldt code oranje. In Noord-Holland is code geel van kracht vanwege plaatselijke gladheid. Weggebruikers wordt geadviseerd alert te blijven en alleen op pad te gaan als het noodzakelijk is.

UPDATE: De KNMI heeft woensdagochtend code rood verlengt van 10:00 uur naar 14:00 uur. Reageer hier met foto of video.

