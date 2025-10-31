Verkeerscontrole in Delfzijl & Stormschade in Zevenhuizen

Delfzijl – De politie hield donderdagavond aan het Zwet in Delfzijl een verkeerscontrole. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met meerdere ketenpartners.

Voertuigen werden naar een controlelocatie gebracht, waar onder meer de papieren en de technische staat van auto’s, scooters en fatbikes werden gecontroleerd meldt RTV Noord(Meer info).

Stormschade Zevenhuizen

De brandweer van Leek is donderdagavond opgeroepen vanwege een stormschade in Zevenhuizen.

Aan de Grote Veenbrandstraat was in de achtertuin van een woning een boom met een diameter van ongeveer één meter op het huis terechtgekomen. Volgens de brandweer vormde deze geen direct gevaar. Er werden daarom vooralsnog geen verdere maatregelen genomen. Een hovenier moet het afhandelen.

Foto's