Feestelijke sfeer bij de 4Mijl for You

Haren / Groningen – Zaterdag stond in het teken van de 4Mijl for You. De deelnemers zijn gestart in Haren en leggen de bekende route af richting de Grote Markt in Groningen.

Langs het parcours heerst een gezellige en sportieve sfeer. Veel lopers hebben hun outfit versierd met lichtjes, slingers en andere kleurrijke attributen, wat zorgt voor een feestelijk geheel. Op de Grote Markt draait een DJ vrolijke muziek, terwijl het publiek de lopers enthousiast aanmoedigt bij hun aankomst.

Bij de finish ontvangen alle deelnemers een welverdiende medaille als herinnering aan hun prestatie. De combinatie van sport, muziek en gezelligheid maakt de 4Mijl for You opnieuw tot een geslaagd evenement.

Foto's