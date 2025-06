Politie ontmantelt cocaïnewasserij in Scheemda, twee verdachten aangehouden

Scheemda – In een drugsonderzoek van de politie Noord-Nederland is op dinsdag 17 juni een drugslab opgerold. Dit lab bevond zich aan de Stationsstraat in Scheemda. Er zijn twee verdachten aangehouden. Het onderzoek gaat door.

Informatie in het onderzoek gaf aanleiding om maandagochtend een pand aan de Stationsstraat binnen te treden. In het pand trof de politie een drugslab aan. Het gaat om een cocaïnewasserij.

Twee aanhoudingen:

Bij de doorzoeking zijn een 57-jarige man en een 44-jarige vrouw uit Scheemda aangehouden. Zij zitten vast en worden verhoord over hun rol en betrokkenheid bij de cocaïnewasserij. Beide verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij geen contact met de buitenwereld mogen hebben, behalve met hun advocaat.

Ontmanteling:

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) heeft onderzoek in het pand verricht en het drugslab veilig ontmanteld. De LFO wordt ingeschaald als chemische stoffen een bedreiging zijn voor de omgeving. Voor de directe omgeving is inmiddels geen gevaar.

Het politieonderzoek gaat door. Omdat de verdachten in beperking zitten en om het lopende politieonderzoek niet te verstoren, kan de politie op dit moment niet meer informatie delen.

Signalen drugslab:

Drugslabs zijn vaak te herkennen aan onder andere een chemische geur, verduisterde ramen en het regelmatig af- en aanrijden van bestelbusjes. In een drugslab wordt met chemische stoffen gewerkt en er is een grote kans dat deze chemicaliën ontploffen en er brand ontstaat. Daarom is een drugslab levensgevaarlijk, niet alleen voor personen in het lab, maar ook voor omwonenden.

Vermoedt u dat er een drugslab bij u in de buurt zit? U kunt uw tips delen met de politie door te bellen naar 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

