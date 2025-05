Snelrecht toegepast; Verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling en/of diefstal

Winschoten – De twee 20-jarige verdachten van de knuffeldiefstal bij de herdenkingsplek voor Jeffrey en Emma in Winschoten moeten op 10 juni voor de politierechter verschijnen. Hun zaak wordt behandeld via het snelrecht, omdat het Openbaar Ministerie vindt dat de maatschappelijke impact van de diefstal dat rechtvaardigt, meldt RTV Noord.

De verdachten worden over enkele dagen, onder bepaalde voorwaarden, vrijgelaten. Ze mogen hun rechtszitting in vrijheid afwachten.

De zaak tegen een derde verdachte, een minderjarige jongen, wordt apart en via een andere procedure behandeld. Woensdagavond is de herdenkingsdienst om 18:30u, ook Live op TV Noord en Oldambtnu te zien.

