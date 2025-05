Politie met kogelwerende vesten naar vernieler in Grijpskerk

Grijpskerk – In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie groots ingegrepen bij een incident aan de Rijksstraatweg in Grijpskerk. Een man zou daar iets hebben vernield, waarna agenten in actie kwamen.

Omdat er aanwijzingen waren dat de man mogelijk gewapend was, werd geen enkel risico genomen. De omgeving werd ruim afgezet en agenten trokken kogelwerende vesten aan om de verdachte veilig aan te houden.

De man is uiteindelijk ingerekend. Wat er precies is vernield en of er wapens zijn aangetroffen, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek.

Foto's