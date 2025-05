Woning raakt fors beschadigd na woningbrand Oldehove

Oldehove – De brandweer van Oldehove en Grijpskerk zijn omstreeks 01:15 opgeroepen voor een “Middel Brand” aan de Jant Nienhuisstraat in Oldehove.

De brand brak uit op de begane grond van een woning, waarop direct is opgeschaald naar middelbrand vanwege mogelijke aanwezigheid van personen in het pand. De bewoners konden op eigen kracht via een plat dak de woning verlaten. De bewoners zijn in veiligheid, maar hebben wel rook ingeademd.

De ambulancedienst en het MMT kwamen ter plaatse om hen medisch te controleren. De brandweer heeft door een snelle inzet erger weten te voorkomen. De woning zal worden geventileerd.

Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.

