Winschoten: 16-jarige Danieal is sinds 24 april vermist (update)

Winschoten – De 16-jarige Danieal is sinds 24 april vermist. Hij is die dag voor het laatst gezien bij een COA-locatie aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten. Het is onbekend waar Danieal naartoe is gegaan. Ook weten we niet hoe hij zich verplaatst. We maken ons wel zorgen om zijn vermissing.<

Danieal droeg op het moment dat hij wegliep een zwarte broek, een wit shirt en hij had een zwarte rugzak. Ook droeg hij op dat moment een ketting met een kruis eraan. Het haar van Danieal is mogelijk wat donkerder dan op de foto.

Weet je waar Danieal is? Laat het de politie dan weten door te bellen op 0800-6070. Dat mag ook anoniem via 0800-7000.

