Gemeente Pekela sluit woning na ontdekken hennepkwekerij met 700 planten

Nieuwe Pekela – Op last van de Burgmeester heeft de gemeente Pekela wegens een aangetroffen hennepkwekerij in een woning aan de Dr. Harm Brouwerstraat in Nieuwe Pekela voor de duur van zes maanden gesloten. In het pand werd eerder door de politie een hennepkwekerij met ruim 700 planten ontdekt en ontmanteld.

Burgemeester Jaap Kuin is helder in zijn besluit: ‘We tolereren geen hennepkwekerijen in onze gemeente. Dat heeft een aanzuigende werking op andere criminele activiteiten. En daar hebben de inwoners van Pekela weer last van. Als we het vermoeden hebben van een hennepkwekerij, dan grijpen we samen met de politie in.’

Groot belang bij direct ingrijpen

Hennepkwekerijen zorgen voor brandgevaarlijke situaties en ondermijnen de rust en orde in de buurt. De gemeente heeft groot belang bij het direct ingrijpen bij een hennepkwekerij op een bepaald adres. ‘Heb je een vermoeden dat er ergens een hennepkwekerij is, doe dan een melding,’ zo vraagt de burgemeester om hulp van de inwoners. Een melding maken kan via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.

Damoclesbeleid

Het sluiten van woningen en panden is geregeld in het zogenaamde Damoclesbeleid van de gemeente. In het geval van de Dr. Harm Brouwerstraat heeft de burgemeester bepaald dat de woning voor zes maanden is gesloten. Op de woning is zichtbaar het sluitingsbevel bekendgemaakt. Deze bestuursrechtelijke maatregel kan naast de strafrechtelijke maatregel van de politie en het Openbaar Ministerie worden opgelegd om overlast en gevaarlijke situaties onmiddellijk op te heffen.

