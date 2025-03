Inbreker(38) aangehouden na inbraak in Appingedam

Appingedam – De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 38-jarige man op heterdaad aangehouden na een woninginbraak aan de Leeuwerikstraat in Appingedam.

Rond 02:45 uur kregen ze, via een oplettende getuige, melding van verdachte personen die zich bij een woning ophielden. Agenten zijn direct naar de locatie gegaan en troffen hier twee mannen aan. De mannen sloegen bij het zien van de politie op de vlucht. Hierop kon een van hen worden aangehouden. De andere man is tot op heden voortvluchtig. De aangehouden man is vervolgens meegenomen naar het politiebureau. Hier is hij ingesloten voor nader onderzoek. Hij zal later vandaag voorgeleid worden aan de rechter-commissaris.

Ze onderzoeken nu of de man in verband kan worden gebracht met andere inbraken die de laatste tijd hebben plaatsgevonden in de gemeente Eemsdelta. De politie heeft het vermoeden dat de man onderdeel is van een groep die zich bezig houdt met inbraken in de gemeente Eemsdelta. Deze groep plaatst kleine voorwerpen bij deuren om te controleren of de bewoners thuis zijn. Ze vragen daarom om alert te blijven! Ook nu wij deze man hebben aangehouden. Nieuwe aanhouding m.b.t. de inbraken in Eemsdelta worden niet uitgesloten.

Bewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in hun buurt. Een vreemd persoon die bij huizen naar binnen gluurt bijvoorbeeld, of activiteiten bij een huis waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn. Bel in zulke gevallen altijd met 112! Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Dus ook wanneer u een verdachte situatie signaleert!

Foto's