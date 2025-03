Waarom werd Jet uit Winsum vermoord? ‘Hoe kan ik tot zoiets in staat zijn?’ (Live Blog via RTV Noord)

Winsum – Niet alleen de nabestaanden van de 17-jarige Jet uit Winsum, maar ook de 19-jarige verdachte Jamesley S. uit Warffum zoekt naar het antwoord op de vraag die iedere betrokkene vanaf februari vorig jaar pijnigt.

Waarom werd Jet om het leven gebracht? Vandaag behandelt de rechtbank in Groningen de zaak inhoudelijk. Volg het hier via de LIVE BLOG op RTV Noord.

Rechter vindt het lastig dat S. het niet meer weet

Citaat uit de Blog: De rechter vindt het lastig dat S. vragen over het mes niet kan beantwoorden. Waarom moest dat mes mee? S. heeft in filmpjes ook wel gezegd dat hij Jet wilde slaan en bang wilde maken. Heeft S. bewust achtergehouden dat hij Jet wilde steken? Hij heeft bij de politie verklaard dat hij bang was zichzelf te verraden. S. herinnert zich die woorden niet.

S. duwt Jet van haar fiets en steekt haar

Citaat 2: Als Jet langs fietst, verklaart een getuige, rent S. op haar af en duwt haar van de fiets. S. zit hoorbaar te snikken. Jet had niet door dat ze gevolgd werd tot ze geduwd werd. ‘Het is heel pijnlijk’, zegt S. ‘Dit is ook voor de familie van Jet een heel pijnlijk moment’, zegt de rechter.

Jet fietst hard. S. rent ook hard. Al rennend haalt hij haar in en trekt het mes, zo verklaarde S. bij de politie. Ook de getuigenverklaring sluit hierop aan. ‘Toen ik één meter naast haar was, kwam het in me op om haar te steken’, heeft S. bij de politie gezegd. S. steekt haar in de rug. Hij dacht dat steken in de onderrug minder effect zou hebben dan in het bovenlichaam.

‘Het lijkt alsof je hier echt over nagedacht hebt’, zegt de rechter. S. ontkent dat. Hij steekt in de bovenrug en niet de onderrug. Jet had een dikke winterjas aan: het was immers februari. De rechter concludeert dat S. dan met kracht gestoken moet hebben. S. weet dat niet meer.

Citaat om 13:15 uur: Jets vader: ‘Ze was in de bloei van haar leven’ Jets vader spreekt nu. ‘De aanblik van onze dochter in de ambulance zal ik nooit vergeten. Ze was in de bloei van haar leven en lief voor alles en iedereen. Je hebt deze verschrikkelijke daad bedacht en uitgevoerd. We zullen je dit nooit vergeven. Haar humor en liefde worden zo gemist. We zijn een jaar verder. Vele dagen met verdriet. Bizar dat dit ons mooie gezin is overkomen. Ik ben ook trots dat we beiden ouders en zus van Jet zijn. Altijd.’ S. zit stilletjes te luisteren. ‘Het is gewoon kut om te horen.’ Jets moeder: ‘Hoe heb je dit kunnen doen?’ (RTV Noord) Citaat Live Blog: De ouders willen niet dat hun woorden worden opgenomen. Dat is in de pauze nog gevraagd. De moeder van Jet komt aan het woord: ‘De zwartste dag van ons leven. Er bellen twee agenten aan. Ze zeggen: Jet is gestoken en ze zijn haar aan het reanimeren. Waarom? Hoe heb je dit kunnen doen? Ze was in de bloei van haar leven. Ze was dol op paardrijden en er was een veulen op komst waar ze zich erg op verheugde. Jij hebt zoveel stuk gemaakt. Onze hele familie heeft het er moeilijk mee. Als wij al niet weten hoe we ermee om moeten gaan, hoe moeten haar vriendinnen het dan weten? Als mensen aan mij vragen of ik zelf ook kinderen heb, zakt de grond onder mijn voeten vandaan. We overleven en dragen vele maskers. Hoe heb je ons meisje dit aan kunnen doen? Lieve Jet, ik mis je stem, je humor en je knuffels.’

