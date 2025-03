Taxichauffeurs beboet voor rijden zonder kaart en overtreden rijtijden (update)

Verschillende taxichauffeurs zijn vrijdag beboet vanwege het overtreden van de regels. DeInspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie Noord-Nederland hielden een gezamenlijke controle.

De controle vond niet alleen plaats in Groningen, maar ook in Leeuwarden en Lelystad. “We hebben diverse overtredingen geconstateerd bij de controles”, schrijven de inspecteurs. “Zo bleken diverse taxichauffeurs zonder geldigechauffeurskaart te rijden, terwijl dit document verplicht is om als taxichauffeur te mogen werken.

Een kaart is vijf jaar geldig, waarna er een nieuwe aangevraagd moet worden bij het Kiwa Register. Daarnaast constateerden we overtredingen van dearbeids- en rusttijden en werden er ritten aangeboden boven het maximumtarief.”

De ILT controleert met enige regelmaat of taxiondernemers en taxichauffeurs zich aan de regels houden. Behalve met controles langs de weg gebeurt dit door inspecties bij bedrijven en digitale inspecties. De ILT laat weten dat de controles belangrijk zijn: “We blijven ons inzetten voor de veiligheid en eerlijkheid in het personenvervoer.”

