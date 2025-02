Zwaargewonde bij ongeval auto/ busje op N46 bij Thesinge

Thesinge – Zaterdagavond heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden tussen twee voertuigen op de N46 (Eemshavenweg) nabij Thesinge. Een auto is daarbij van de weg geraakt, waarbij een persoon zwaargewond is geraakt, zo meldt de politie op X. Ook was het mogelijk glad en erg mistig. Er was ook een busje betrokken.

Vanwege de ernst van het ongeval werden meerdere hulpdiensten opgeroepen, waaronder de duikers van brandweer Groningen. Ter plaatse werd direct gestart met de hulpverlening.

De N46 is tijdelijk afgesloten geweest voor onderzoek en de afhandeling van het ongeval, wat voor verkeershinder zorgde. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het incident. Zondag rond 11:15 uur volgt nader bericht en een foto.

Foto's

