Telefoon na 20 dagen uit Groningse gracht gered door Recovery Divers

Groningen – Een ongelukkige botsing op de Zuiderhaven Sluisbrug zorgde ervoor dat Bernie’s telefoon op 28 december 2024 in het water belandde.



Ondanks pogingen om het toestel terug te vinden, leek de situatie uitzichtloos – tot de hulp van de Recovery Divers werd ingeschakeld. Na een spannende duikactie is de Samsung S10e van Bernie na 20 dagen weer boven water gehaald.

Een mail vol hoop

Op 14 januari ontving het duikteam een mail van Bernie, waarin hij de situatie uitlegde: “Ruim twee weken geleden viel mijn telefoon in het water, en sinds gisteren weet ik pas van jullie bestaan. Ik vroeg me af of het nog zin heeft dat jullie erachteraan duiken, gezien de kou en de kosten.” Bernie had al een magneetvisactie geprobeerd met hulp van een ervaren visser, maar zonder succes – een Samsung S10 bevat namelijk nauwelijks metaal en blijft niet plakken aan een magneet.

De reddingsactie

Het team twijfelde geen moment en sprak af om naar Groningen af te reizen. Op vrijdagochtend, na een rit van bijna drie uur, arriveerden duikers Jochem en Frank bij de locatie. Na overleg met de brugwachter en een korte koffiepauze, kwam ook Bernie ter plaatse om de exacte locatie van de verloren telefoon aan te wijzen. Dankzij de eerdere magneetvisactie was bekend dat een winkelwagentje in de modder de weg kon versperren. Magneetvisser Jan Duurt Dijkman hielp het obstakel verwijderen, zodat de duikers aan hun werk konden beginnen.

Het spannende moment

Duiker Jochem waagde zich in het koude water en begon systematisch de bodem af te zoeken. Ondanks de koude temperaturen en de dikke laag bladeren en modder bleef hij geconcentreerd. Na 20 minuten was daar het verlossende moment: een helder signaal, en niet veel later de telefoon van Bernie! Onder luid gejuich van Bernie, Jan Duurt en Frank kwam Jochem met het toestel boven water.

Een blije eigenaar

Bernie was dolblij met de redding en schreef later een lovende review: “Wat een professionaliteit en wat een genoegen om hen aan het werk te zien. De kick toen ik mijn telefoon weer boven water zag komen, was geweldig!” Met behulp van drooginstructies van de duikers heeft Bernie goede hoop dat zijn telefoon weer gaat functioneren.

De succesvolle reddingsactie laat wederom zien dat met de juiste expertise zelfs ogenschijnlijk verloren objecten weer teruggevonden kunnen worden. Voor Bernie eindigde dit avontuur met een grote glimlach – en zijn geliefde telefoon weer in handen.

Foto's