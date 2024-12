Foxhol – Op de A7 ter hoogte van de afrit Foxhol in de richting van Groningen zijn donderdagmorgen twee kop-staartbotsingen ontstaan.

Zo’n 150 meter achter de eerste botsing reed nog een auto achterop een andere auto schrijft RTV Noord. Van die laatste twee auto’s is één bestuurder gecontroleerd in een ambulance, maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Inmiddels is de weg weer vrij.

