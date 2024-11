Landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld door vogelgriepuitbraken

Groningen – De minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft besloten om een landelijke ophok- en afschermplicht in te stellen. Dit besluit is genomen na een nieuwe risicobeoordeling van de Deskundigengroep Dierziekten, die het risico op vogelgriepuitbraken matig tot hoog inschatten.

Minister van LVVN: “Het instellen van een landelijke ophok- en afschermplicht is een forse maatregel, die weloverwogen genomen moet worden. Ook vanwege het effect op het dierenwelzijn van pluimvee. Omdat de deskundigengroep dierziekten het risico op vogelgriepuitbraken matig tot hoog heeft ingeschat, heb ik besloten deze maatregel te nemen. Ik realiseer mij dat houders van pluimvee met buitenuitloop en hobbyhouders daar het hardst door worden getroffen, maar we moeten ons zoveel mogelijk inzetten om meer uitbraken te voorkomen. De veiligheid van onze dieren staat voorop.”

Risicobeoordeling

Op 18 november is vogelgriep vastgesteld in Putten, Gelderland. Op 20 november is er nog een besmetting vastgesteld dicht bij de grens met Nederland, namelijk in Kleve (Duitsland). Op basis van deze twee besmettingen en alle beschikbare informatie over uitbraken in andere lidstaten van de Europese Unie is de kans op besmetting van een pluimveebedrijf in heel Nederland ingeschat als matig tot hoog (op 29 oktober was dat laag tot matig).

Ophok- en afschermplicht

De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor niet commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen). Fazanten en loopvogels (zoals struisvogels, nandoes, emoes en kiwi’s) zijn ook risicovogels, maar voor deze vogels geldt als uitzondering alleen een afschermplicht.

De afscherm- en ophokplicht is een effectieve preventieve maatregel om nieuwe besmettingen te voorkomen om de kans op contact tussen wilde besmette vogels en gehouden vogels verkleind wordt.

Foto's