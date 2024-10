Appingedam – Op de Farmsumerweg in Appingedam is een fietser aangereden door een automobilist. Het voertuig kwam door nog onbekende reden in botsing met de fietser.

Daarna belandde de auto aan de andere kant van de weg in de tuin van een woning schrijft Rtvnoord.nl. De auto werd door een berger afgesleept.

Foto's