@WIS_Lisa, via X, bron & Foto

Bad Nieuweschans – Op de A7 bij de Duitse grens richting Winschoten heeft een vrachtwagen zijn oplegger donderdagmorgen geparkeerd.

Het achterlaten van een voertuig op de vluchtstrook is gevaarlijk en verboden. De Berger kwam om de oplegger af te slepen meldt weginspecteur Lisa via X. Inmiddels is de oplegger afgesleept.

