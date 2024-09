Scooterrijder ernstig gewond bij verkeersongeluk Diamantlaan

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de kruising Diamantlaan met het Hoendiep is een scooterrijder ernstig gewond geraakt. Dat meldt Oogtv.

Het ongeluk vond plaats rond 16.20 uur. “De scooterrijder kwam uit de richting van Hoogkerk”, vertelt Oogtv. “Op de kruising werd de scooter geschept door de bestuurder van een personenauto. De scooterbestuurder kwam daardoor ten val en raakte gewond.” Hulpdiensten waren snel plaatse. “Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De ambulance voerde bij deze rit zwaailicht en sirene.”

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Vanwege dit onderzoek is de afslag vanaf Stad richting de Diamantlaan afgesloten voor het verkeer.

Foto's