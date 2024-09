INLIA beantwoordt hulpvraag COA

Ter Apel – COA heeft de hulp van de kerkelijke organisatie INLIA ingeroepen om te voorkomen dat asielzoekers in Ter Apel buiten moeten slapen.

‘Hij heeft ons gevraagd welke mogelijkheden wij hadden’, zegt directeur John van Tilborg van INLIA. ‘We konden hier en daar een beetje schuiven, waardoor we zojuist vier plekjes hebben geregeld. Dat meldt Rtvnoord(+meer informatie) INLIA besloot ook in actie te komen omdat het zag dat het bijna zover was dat asielzoekers in Ter Apel buiten moesten slapen.

