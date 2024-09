Groningen – Vrijdag aan het einde van de middag is er een fietser hard ten val gekomen op het fietspad naast de Oostersluisweg in Groningen.

Het slachtoffer is na een kleine behandeling op straat door het ambulance personeel meegenomen naar het ziekenhuis, het fietsverkeer had in beide richtingen hinder van het verkeersincident.

Foto's