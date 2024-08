Politie dreigt met hardere acties als vroegpensioen uitblijft

Groningen – Als een onderhandelingsresultaat over het vroegpensioen uitblijft dreigen er de komende tijd hardere acties bij de politie. Zo gaat er mogelijk gestaakt worden tijdens de voetbalwedstrijd Heerenveen tegen Groningen.

Zondagmiddag werd er tijdens de wedstrijd tegen AZ ook gestaakt. Alleen in geval van spoed zou de politie in actie komen. Uiteindelijk verliep de wedstrijd zonder problemen. De komende tijd wordt de druk opgevoerd met Prinsjesdag in het vooruitzicht. De politie wil graag dat de boete op het sparen voor een vroeger pensioen gaat verdwijnen. Deze boete verdween vijf jaar geleden maar dreigt nu weer te worden ingevoerd. Op Prinsjesdag stellen de ministeries de budgetten samen en daarom is haast geboden.

De afgelopen maanden heeft de politie al diverse kleinere acties georganiseerd. Zo werden er op bepaalde dagen geen bekeuringen uitgeschreven, werd er actie gevoerd op het Malieveld in Den Haag en bleven de bureaus verschillende dagen gesloten. Tot nu toe bleven deze acties zonder resultaat. De gezamenlijke politievakbonden laten nu weten dat ze klaar zijn voor hardere acties. Dan moet er gedacht worden aan stakingen tijdens evenementen en demonstraties van bijvoorbeeld Extinction Rebellion en risicowedstrijden in het voetbal waaronder Heerenveen tegen Groningen. Deze wedstrijd wordt eind-september gespeeld.

