Appingedam – In de nacht van vrijdag op zaterdag is en brand gesticht aan de Wijkstraat in Appingedam. Daardoor is de apparatuur, die gebruikt wordt bij het Internationale Folk en Seasongsfestival Bie Daip, ernstig beschadigd.

Mogelijk heeft iemand iets gezien, of personen herkend die deze brand hebben veroorzaakt. De politie vraagt u dan om contact op te nemen met 0900-8844 onder vermelding van 2024230681.

