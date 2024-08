Zuidbroek – Een 26-jarige man die betrokken was bij de explosie bij een caravanbedrijf in Zuidbroek op 30 oktober 2023, moet van de rechtbank in Groningen 20 maanden (waarvan zes voorwaardelijk) de cel in.

Volgens het Openbaar Ministerie was zijn 28-jarige medeverdachte de kwade genius. De rechtbank spreekt hem echter vrij, omdat er geen indicatie zou zijn dat hij zijn medeverdachte had aangezet tot het maken van de vuurwerkbom. Lees verder op RTVNoord.nl

Foto's