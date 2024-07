Niekerk (Westerkwartier) – Op de Fanerweg in Niekerk woedde donderdag om 10:45 uur een forse woningbrand. Het begon als een keukenbrand. 1 man is in veiligheid gebracht.



Brandweerkorpsen uit Zuidhorn en Grijpskerk en Stad kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Niemand raakte gewond. De woning liep veel schade op. Enexis kwam ook ter plaatse. Zie ook

