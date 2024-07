Leek – De brandweer van Leek is dinsdagavond opgeroepen voor een dier in problemen bij de Kwantum in Leek.

Ter plaatse bleek een vogel in de riolering te zitten. De brandweer en dierenambulance hebben meerdere pogingen gedaan om het dier te bevrijden. Maar het dier liet zich niet zien, alleen horen. De hulpdiensten zijn na een inzet weer retour gegaan. De vogel zit nog in de riolering.

Foto's