Groningen – Maandagavond heeft een bewoner in een woning aan de Invasiestraat in Groningen tijdens het koken een gaslucht waargenomen de de woning. Hierop heeft de bewoner de brandweer gebeld. Na een kleine controle in en buiten de woning bleek het niet om een gaslek te gaan. Tijdens het opendraaiden van de waterkraan ontstond er een kleine explosie in de CV ketel van de woning, hier kwam een ‘gaslucht’ van af.

