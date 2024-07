Hoogezand – In de buurt van een schuur aan de Talmastraat in Hoogezand is maandagochtend brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand ontstaan op een quad met een gastank, en dreigde de brand daarna over te slaan op een schuur in aan de straat. De quad is volledig afgebrand. Er zijn geen gewonden gevallen.

De tank zelf is niet ontploft. Wel hoorden omwonenden ontploffingen van de banden die knapten door de brand meldt Rtvnoord.

Foto's