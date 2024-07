Winkeldief na achtervolging aangehouden

Agenten hebben zondagmiddag na een achtervolging in de binnenstad een winkeldief aangehouden. Dat meldt een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl.

De diefstal vond plaats rond 14.20 uur in een drogisterij op de Vismarkt. “Het ging om een groep van drie personen die door beveiligers al in de smiezen werden gehouden”, vertelt de fotograaf. “Toen één van de personen er met producten vandoor ging, zonder te betalen, zetten zij de achtervolging in. Ondertussen werd de politie gebeld.”

In de Muurstraat kon de verdachte uiteindelijk aangehouden worden. “Om de persoon onder controle te brengen kregen de beveiligers hulp van agenten. Eén van de beveiligers raakte bij de aanhouding gewond omdat de verdachte zich flink verzette. Deze persoon is voor behandeling naar een dokterspost gebracht. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau.”

