Hoogezand – Aan de Mozartlaan in Hoogezand is een auto tegen een boom aangereden. Volgens RTVNoord is de bestuurder na het ongeval.

Een inzittende van het voertuig wordt ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. De politie is bezig met een onderzoek naar de toedracht van het incident en de verblijfplaats van de bestuurder.

